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7 февраля 2022, новость

Начались съемки спин-оффа «Дракулы» с Николасом Кейджем

В касте заявлен также Николас Холт

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма «Ренфилд», который станет спин-оффом «Дракулы».

«Начинаем», — говорится в подписи к публикации.

Во время загрузки произошла ошибка.

К ней также приложили фото «хлопушки» с названием фильма и именами режиссера Криса МакКея и оператора — Митчела Амундсена.

Ожидается, что фильм представит новый взгляд на роман Брэма Стокера «Дракула». Действие в ленте сфокусируется на Ренфилде в исполнении Николаса Холта и кровожадном Князе Тьмы, которого изобразит Николас Кейдж.

Вместе с ними в проекте также задействованы Адриан Мартинес, Бен Шварц, Шохре Агдашлу и другие. 

Дата выхода фильма пока не объявлена.

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