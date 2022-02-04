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4 февраля 2022, новость

Звезда «50 оттенков серого» может сняться в фильме Marvel

Дакота Джонсон ведет переговоры с компанией Sony о главной роли
Дакота Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала переговоры с компанией Sony по поводу съемок в сольном фильме киновселенной Marvel. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Речь идет о картине «Мадам Паутина», в которой звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» может исполнить главную роль. Sony решила запустить проект после успеха ленты «Человек-паук: Нет пути домой».

Режиссером выступит известная по постановке сериала «Наследники» С.Дж. Кларксон. Сценарий напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над «Морбиусом» с Джаредом Лето.

Мадам Паутина — парализованная ясновидящая, которая помогает Питеру Паркеру находить злодеев и бороться с ними. Впервые персонаж появился на страницах комиксов о Человеке-пауке в 1980-х годах. Источники Deadline предположили, что в киноадаптации образ героини переосмыслят.

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