Звезда «50 оттенков серого» может сняться в фильме Marvel

Дакота Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала переговоры с компанией Sony по поводу съемок в сольном фильме киновселенной Marvel. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Речь идет о картине «Мадам Паутина», в которой звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» может исполнить главную роль. Sony решила запустить проект после успеха ленты «Человек-паук: Нет пути домой».

Режиссером выступит известная по постановке сериала «Наследники» С.Дж. Кларксон. Сценарий напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над «Морбиусом» с Джаредом Лето.