В России снимут новую экранизацию «Преступления и наказания»

Постановщик подчеркнул, что многосерийная картина расскажет не только историю Родиона Раскольникова, но также его сестры Дуни. «Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но что самое главное, хотя это и не так очевидно, так это то, что они оба — герои. Они оба страстные, гордые и несгибаемые», — добавил Мирзоев.