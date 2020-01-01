История двух сестер Нади и Вали, которых, по иронии судьбы, осталось лишь две. Смогут ли эти молодые женщины на грани нервного срыва выйти из «чеховского» оцепенения и вновь обрести веру и надежду, снова чувствовать, дышать и любить?