Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх

Как Надя пошла за водкой

20201 ч. 18 мин.драма
Подробнее

Сюжет фильма:

История двух сестер Нади и Вали, которых, по иронии судьбы, осталось лишь две. Смогут ли эти молодые женщины на грани нервного срыва выйти из «чеховского» оцепенения и вновь обрести веру и надежду, снова чувствовать, дышать и любить?

Режиссер
Владимир Мирзоев
В ролях
Яна Троянова, Евгения Соляных, Надежда Игошина, Евгений Цыганов
Страна
Россия
Премьера
29 октября (РФ)
Подробнее
Трейлер
Похожие фильмы и сериалы
Пустошь тьмы и зла
Омен. Наследие
Так близко к солнцу
Доктор Лиза
Откуда ты родом
Шесть минут до полуночи
Сумасшедшая любовь
Спайс Бойз
Мадам Парфюмер
Фамильный узел
Фантазеры
Несейка. Младшая дочь
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
Игра смерти
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
Трое и Снежинка
Погребальные байки
Повелитель драконов
Игры судьбы
Уроки фарси
Читайте также
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Миронова и Белый снимаются в фильме Светлакова: первые фото
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме
Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Аксенова и Майор Гром: презентация ожидаемого фильма по комиксам
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Светлана Ходченкова снялась в откровенной комедии: первые кадры
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Little Big записали песню для сиквела «Бората»
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Елена Коренева отмечает 67-летие
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
Козловский приступил к съемкам своего нового фильма: первые фото
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
Вера Васильева отмечает 95-летие
Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»
Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам: фото с площадки
Дженнифер Энистон призналась, что хотела уйти из кино
Фею в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет темнокожая актриса
Съемки «Аватара 2» закончены
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Как Надя пошла за водкой (2020): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Как Надя пошла за водкой. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Как Надя пошла за водкой, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь