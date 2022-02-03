Наверх
3 февраля 2022, новость

Назван новый герой «Холостяка»

В грядущем сезоне правила реалити-шоу изменятся
Александр Гранков

Телеканал ТНТ раскрыл имя одного из новых героев шоу «Холостяк», которое весной вернется в эфир с новыми правилами. Впервые в истории проекта холостяков будет двое, а девушкам предстоит выбирать между ними. 

Одним из героев станет 27-летний бизнесмен Александр Гранков. Как сообщается в пресс-релизе, «ему не важны известность и статусность, он — простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями».

Собираясь участвовать в шоу, Александр еще не знал, что ему придется бороться за внимание девушек с другим холостяком, которого он встретил уже на съемочной площадке. С появлением второго героя изменится и формат проекта: теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек. 

Ведущим реалити вновь станет Михаил Белянин. Съемки нового сезона будут проходить в Мексике. Премьера двойного «Холостяка» состоится весной.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
199 р.
Холостяк
Стас Пьеха объяснил, почему отказался от участия в «Холостяке»
В новом сезоне «Холостяка» примут участие сразу два жениха
Объявлен новый ведущий «Холостяка» с Тимати
Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу
Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»
Раскрыта дата премьеры «Холостяка» с Тимати
Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Тимати стал новым «Холостяком»
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Стало известно, кого выбрал Криворотов в финале «Холостяка»
Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка»
Назван новый герой «Холостяка»
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк»
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума
Звезда «Холостяка» сыграла актрису фильмов «для взрослых»
Бывший участник «Холостяка» поджег себя в эфире шоу талантов
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
Главного героя седьмого «Холостяка» выберут зрители
Новые трейлеры
Предложение
Трейлер (англ.)
Убивая Еву
Трейлер (4 сезон, англ.)
Разочарование
Трейлер (4 сезон, англ.)
Воланд
Тизер-трейлер
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Дублированный трейлер
Эластико: Двенадцатый игрок
Трейлер
Взбудораженные: Битва за Uber
Трейлер (англ.)
Космические силы
Трейлер (2 сезон, англ., рус. суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь