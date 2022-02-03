Назван новый герой «Холостяка»

Александр Гранков

Телеканал ТНТ раскрыл имя одного из новых героев шоу «Холостяк», которое весной вернется в эфир с новыми правилами. Впервые в истории проекта холостяков будет двое, а девушкам предстоит выбирать между ними.

Одним из героев станет 27-летний бизнесмен Александр Гранков. Как сообщается в пресс-релизе, «ему не важны известность и статусность, он — простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями».

Собираясь участвовать в шоу, Александр еще не знал, что ему придется бороться за внимание девушек с другим холостяком, которого он встретил уже на съемочной площадке. С появлением второго героя изменится и формат проекта: теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек.