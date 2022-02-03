Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой

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В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Веты Гераськиной «Другое имя». Картину первым зрителям вместе с режиссером представили актеры: Светлана Ходченкова, выступившая также в качестве продюсера, Катя Федина, Лера Гущенко, Виктор Васильев, Александра Черкасова-Служитель.

По сюжету, главная героиня Лиза (Ходченкова) — состоятельная замужняя женщина, скрывающая постыдную тайну из прошлого. Делать это с каждым днем становится все сложнее и мучительнее. Постепенно эта тайна превращает жизнь женщины в необратимый кошмар.