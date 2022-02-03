Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Веты Гераськиной «Другое имя». Картину первым зрителям вместе с режиссером представили актеры: Светлана Ходченкова, выступившая также в качестве продюсера, Катя Федина, Лера Гущенко, Виктор Васильев, Александра Черкасова-Служитель.
На показе собралось множество гостей: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Мария Миногарова, Александра Бортич, Александр Цыпкин, Дарья Клюкина, Артем Королев, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Надежда Сысоева, Максим Виторган, Никита Кукушкин и Анна Назарова, Елена Летучая, Алина Насибуллина, Софья Донианц, Анна Цуканова-Котт, Рената Пиотровски и другие.
По сюжету, главная героиня Лиза (Ходченкова) — состоятельная замужняя женщина, скрывающая постыдную тайну из прошлого. Делать это с каждым днем становится все сложнее и мучительнее. Постепенно эта тайна превращает жизнь женщины в необратимый кошмар.
«Другое имя» в широком прокате с 3 февраля. Смотрите репортаж со съемок фильма.