Светлана Ходченкова снялась в новой роли: первые фото

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К выходу в прокат готовится новый психологический триллер о мрачных тайнах прошлого «Другое имя», в котором Светлана Ходченкова не только исполнила главную роль, но и впервые выступила в качестве продюсера.

«Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня», — признается актриса.

Ее героиня Лиза — состоятельная замужняя женщина, скрывающая постыдную тайну из прошлого. Делать это с каждым днем становится все сложнее и мучительнее. Постепенно эта тайна превращает жизнь женщины в необратимый кошмар.

Вместе с Ходченковой в фильме снялся известный немецкий актер Якоб Диль, сыгравший мужа главной героини и знакомый зрителям по картине Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» и лентам Андрея Кончаловского «Рай» и «Грех».

Режиссером и сценаристом картины «Другое имя» является Вета Гераськина — постановщица российско-грузинской ленты «Последовательные сцены». Лента произведена кинокомпанией «Вега Фильм» с участием Министерства культуры РФ.