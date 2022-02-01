Милохин снимается в сериале с Бабенко: первые фото с площадки

Стартовали съемки комедийного сериала «Классная Катя» для канала СТС. По сюжету, подмосковный мэр (Гоша Куценко) отправляет безбашенную дочку (Валерия Астапова) преподавать географию старшеклассникам (Даня Милохин, Луиза-Габриэла Бровина и другие). Чтобы повысить рейтинг отца, дерзкой и капризной девушке придется стать ближе к жителям города и подружиться с учителями (Алена Бабенко, Антон Лаврентьев).
Для Дани Милохина роль в «Классной Кате» стала первым серьезным актерским опытом. Ему досталась роль самого популярного мальчика в школе. По признанию блогера, он рад снова сесть за парту: «Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым».
Алена Бабенко, исполняющая роль завуча Норы Спартаковны, рассказывает: «Моя мама педагог, и я, конечно, питаюсь воспоминаниями о своей советской школе, которую очень любила. Мой завуч, кстати, похожа на Нору Спартаковну, особенно манерой говорить, поэтому держу ее образ в голове».
Режиссером и автором сценария стала Ольга Френкель, ранее работавшая над проектами «Деффчонки» и «Инсомния».
Первый съемочный день прошел на территории подмосковной усадьбы Середниково. Позже команда фильма переместится в Ногинск.