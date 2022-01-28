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28 января 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии

Звезды посетили специальный показ фильма «День слепого Валентина»
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В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера нового фильма Александра Баршака «День слепого Валентина». 

Картину зрителям представили режиссер Александр Баршак, продюсер Марина Петренко, актеры Максим Виторган, Олеся СудзиловскаяКирилл Плетнев, Марк Богатырев, Мария Шалаева, Юрий Чурсин, Наталья Земцова.

Первыми зрителями фильма стали Агата Муцениеце, Александр Котт, Анна Старшенбаум, Анна Чурина, Артем Королев, Виктория Соловьева, Дарья Руденок, Ирина Рахманова, Полина Максимова, Нино Нинидзе, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Михаил Тройник, Павел Прилучный, Яна Гладких, Анна Калашникова и многие другие.

«День слепого Валентина» — романтическая комедия об отношениях, которые проходят проверку на прочность. Фильм расскажет о нескольких разных парах, для которых День влюбленных стал настоящим испытанием и которым предстоит преодолеть кризис в отношениях.

В широкий прокат «День слепого Валентина» выйдет 3 февраля. 

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