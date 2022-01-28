Niletto, Дава, Zivert неузнаваемы в новом шоу: первые фото

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В феврале на телеканале «Муз-ТВ» стартует новое многосерийное реалити-шоу «Звезда под прикрытием», в котором популярных артистов загримируют до неузнаваемости и на день отправят пробовать себя в обычных профессиях.

Герои шоу отправятся работать в автосервис, столовую, швейный цех, цветочный магазин и другие непривычные для них места. Создатели шоу подчеркивают, что все локации и персонал реальны.

Популярный исполнитель Niletto, ставший участником одного из первых выпусков, поделился: «Меня на улице узнает почти каждый. Подходят люди, и все хотят фотографироваться, а порой, очень хочется пообщаться с простыми людьми не из круга шоу-бизнеса, без фоток, по-человечески, как это было всегда в моей жизни раньше, до популярности».

Сообщается, что до самого выхода на новую работу знаменитости не будут даже подозревать, что для них придумали креативщики и какая профессия им достанется.

Задача артиста — отработать полный день в чуждой для него сфере, выполнять жесткие требования начальства, а главное — остаться неузнанным новыми коллегами. Если эксперимент пройдет успешно, в конце шоу звезда получит денежный приз, если же звезду раскроют — смена тут же закончится.