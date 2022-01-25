Глюкоза-фея, Дава-жених: фото со съемок нового шоу со звездами

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

В ближайшее время на телеканале «Россия 1» состоится премьера международного хита «Возможно все!» — юмористического пятничного шоу, в котором звезды проходят различные смешные испытания.

Согласно правилам, в каждом выпуске четыре постоянных участника и четыре приглашенных звезды объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его интригующие задания.

В основном это оригинальные версии и неожиданные модификации игр, знакомых всем с детства, – от «крокодила» и «испорченного телефона» до театра теней и пантомимы. Главный гвоздь шоу – комната с наклонным полом, который держит участников в постоянном напряжении.

«Возможно все!» – это российская версия проекта Anything Goes, который успел стать международным хитом. Развлекательное прайм-тайм шоу адаптировано в 27 странах, где идет с огромным успехом. Особенно высокие рейтинги во Франции, Испании, Португалии, Дании, Австралии, Мексике и Канаде.