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25 января 2022, фоторепортаж

Глюкоза-фея, Дава-жених: фото со съемок нового шоу со звездами

Артисты будут проходить экстремально смешные испытания в проекте «Возможно все!»
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26
фотографий
26
фотографий

В ближайшее время на телеканале «Россия 1» состоится премьера международного хита «Возможно все!» — юмористического пятничного шоу, в котором звезды проходят различные смешные испытания.

Согласно правилам, в каждом выпуске четыре постоянных участника и четыре приглашенных звезды объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его интригующие задания.

В основном это оригинальные версии и неожиданные модификации игр, знакомых всем с детства, – от «крокодила» и «испорченного телефона» до театра теней и пантомимы. Главный гвоздь шоу – комната с наклонным полом, который держит участников в постоянном напряжении.

Ведущим шоу стал Владимир Маркони. Постоянные участники программы – Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков. В статусе приглашенных звезд к ним присоединятся Михаил Галустян, Глюк'Ozа, Валерия, Эвелина БледансИосиф Пригожин, Давид Манукян, Любовь УспенскаяАлексей Воробьев, Анна Семенович, Анатолий Цой и многие другие.

«Возможно все!» – это российская версия проекта Anything Goes, который успел стать международным хитом. Развлекательное прайм-тайм шоу адаптировано в 27 странах, где идет с огромным успехом. Особенно высокие рейтинги во Франции, Испании, Португалии, Дании, Австралии, Мексике и Канаде.

Премьера шоу «Возможно все!» состоится 4 февраля в 21:00 на телеканале «Россия 1».

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