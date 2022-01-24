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24 января 2022, новость

Сын Домогарова снимет сериал и продолжение «Пальмы»

Стало известно о сотрудничестве Александра Домогарова-мл. с компанией «Марс Медиа»
Кадр из фильма «Пальма»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Режиссер Александр Домогаров-мл. снимет фантастический ретро-сериал «Ужасное далеко», а также будет работать над другими многосерийными проектами и фильмами в рамках сотрудничества с «Марс Медиа». Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник.

«Компания “Марс Медиа” и Александр Домогаров-мл. заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Александр выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании. Ближайшими совместными проектами станут фантастический ретро-сериал “Ужасное далеко” и продолжение кинохита “Пальма”», — сообщили в пресс-службе.

Сериал «Ужасное далеко» расскажет о загадочных событиях, которые произошли в середине 1980-х годов в закрытом наукограде. Съемки проекта планируется начать летом, автором сценария выступает Сергей Калужанов.

Фильм «Пальма 2», который создается совместно с «Амедиа Продакшн», станет продолжением истории о собаке, которая ждала возвращения своего хозяина в аэропорту. Зрителей ждут новые приключения героев, на данном этапе ведется работа над сценарием.

«Саша — один из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров. Очень рад, что после первого успешного опыта с фильмом “Пальма” наше сотрудничество продолжается. Он умеет работать с самыми разными жанрами и форматами, и я уверен, нас ждут интересные совместные творческие проекты», — отметил глава компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян, которого процитировали в пресс-службе.

7.0
Пальма
2021/Россия, Япония6+драмаприключениясемейный
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