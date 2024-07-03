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Пальма 2

Пальма 2 (2024)

2024драмасемейный

Сюжет фильма «Пальма 2»

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Вячеслав Лазарев ушел из большой авиации и теперь летает на маленьком винтовом АН-2, переехав со своей семьей в глубинку. Но неожиданно размеренную жизнь Лазаревых нарушает маленький медвежонок. От Коли, сына летчика, животное получает кличку Мансур. Когда местные браконьеры похищают зверенка, ему на помощь приходит Пальма. Вместе с храброй овчаркой косолапому медвежонку предстоит непростой путь домой сквозь дикий лес, где их подстерегают хищники, охотники и другие опасности. Тем временем, Лазаревы отправляются на поиски своих четвероногих друзей и вспоминают, что значит быть дружной и крепкой семьей.

«Пальма 2» (2024) — продолжение семейной приключенческой ленты о верной овчарке.

Режиссеры

Александр Домогаров-мл., Владимир Кондауров

В ролях

Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева, Валерий Скорокосов, Иван Агапов

Страна

Россия

Премьера

20 марта 2025 (РФ)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Пальма 2
Кадр из Пальма 2
Кадр из Пальма 2
Кадр из Пальма 2
Кадр из Пальма 2
7
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Пальма 2 (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Пальма 2. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Пальма 2, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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