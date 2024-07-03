Вячеслав Лазарев ушел из большой авиации и теперь летает на маленьком винтовом АН-2, переехав со своей семьей в глубинку. Но неожиданно размеренную жизнь Лазаревых нарушает маленький медвежонок. От Коли, сына летчика, животное получает кличку Мансур. Когда местные браконьеры похищают зверенка, ему на помощь приходит Пальма. Вместе с храброй овчаркой косолапому медвежонку предстоит непростой путь домой сквозь дикий лес, где их подстерегают хищники, охотники и другие опасности. Тем временем, Лазаревы отправляются на поиски своих четвероногих друзей и вспоминают, что значит быть дружной и крепкой семьей.

«Пальма 2» (2024) — продолжение семейной приключенческой ленты о верной овчарке.