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21 января 2022, новость

Росселлини поздравила Дэвида Линча с 76-летием совместным фото

Актриса обратилась к режиссеру и бывшему возлюбленному
Изабелла Росселлини и Дэвид Линч (фото: соцсети)

Актриса Изабелла Росселлини опубликовала в инстаграме совместное фото с режиссером Дэвидом Линчем.

Так Росселлини поздравила своего бывшего спутника жизни с 76-летием. «С днем рождения, мой дорогой Дэвид. Наша очередь стареть, но внутри мы такие же, как в двадцать, правда?» — подписала кадр актриса, констатируя, что и она, и режиссер заметно изменились.

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Изабелла Росселлини и Дэвид Линч

Линч начал встречаться с Изабеллой Росселлини, звездой его фильма «Синий бархат», в 1987 году. В 1990 году он снял ее в фильме «Дикие сердцем». 

Режиссер, снявший культовый сериал «Твин Пикс» и фильмы «Малхолланд Драйв», «Дюна», «Шоссе в никуда», «Человек-слон» (восемь номинаций на премию «Оскар»), отметил 76-летие 20 января. В 2017 году Дэвид Линч объявил об уходе из кино. В 2019 году режиссера наградили почетным «Оскаром».

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