Росселлини поздравила Дэвида Линча с 76-летием совместным фото

Так Росселлини поздравила своего бывшего спутника жизни с 76-летием. «С днем рождения, мой дорогой Дэвид. Наша очередь стареть, но внутри мы такие же, как в двадцать, правда?» — подписала кадр актриса, констатируя, что и она, и режиссер заметно изменились.