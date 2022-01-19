Гарик Харламов задумался о запуске шоу про развод

Юморист Гарик Харламов в сторис инстаграма выразил желание запатентовать идею шоу «Давай разведемся». По его мнению, такой проект будет куда более интересным, чем « Давай поженимся! » Ларисы Гузеевой .

«Вообще поразительно, почему вообще до сих пор нет передачи "Давай разведемся!" Не, мне надо запатентовать это. Переименую себя в "Гузей Ларисов" и буду делать передачу "Давай разведемся!". Мне кажется, контент гораздо интереснее будет», — пошутил Харламов.

Это уже не первый раз, когда юморист подшучивает над Гузеевой и ее шоу. Так, например, в одном из недавних выпусков невеста пожаловалась на женихов, которые издают странные звуки в спальне, и предположила, что хороший выход из такой ситуации — спать в раздельных комнатах. Харламов обрезал этот фрагмент передачи и вставил в конец отрывок из клипа группы Сплин на песню «Выхода нет».