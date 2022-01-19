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19 января 2022, новость

Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне

Популярное шоу возвращается на экраны
Тимур Родригез и Регина Тодоренко

13 февраля на телеканале НТВ состоится премьера третьего сезона популярного вокального шоу «Маска». 14 новых участников, в числе которых популярные певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры, сойдутся в вокальном поединке, скрываясь под красочными масками.

Пытаться отгадать настоящие имена конкурсантов по-прежнему будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Нового, пятого члена жюри представят на онлайн-презентации перед стартом третьего сезона. Вячеслав Макаров вновь займет место ведущего.

Правила шоу в новых выпусках останутся теми же: на сцену будут выходить участники, рассказывать несколько фактов о себе в профайлах и исполнять песни своими реальными голосами. По итогу выпуска будут определены номинанты: один из них в финале программы снимет маску и раскроет себя.

«Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках». Первый сезон шоу вышел в 2020 году. Его победителем стал Анатолий Цой. Во втором сезоне победу одержал Jony.

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Фото со съемок новогодней «Маски»
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