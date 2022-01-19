Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне

13 февраля на телеканале НТВ состоится премьера третьего сезона популярного вокального шоу « Маска ». 14 новых участников, в числе которых популярные певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры, сойдутся в вокальном поединке, скрываясь под красочными масками.

Правила шоу в новых выпусках останутся теми же: на сцену будут выходить участники, рассказывать несколько фактов о себе в профайлах и исполнять песни своими реальными голосами. По итогу выпуска будут определены номинанты: один из них в финале программы снимет маску и раскроет себя.