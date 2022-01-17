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17 января 2022, новость

Исполнительница роли Бэтгерл показала первое фото в образе

Лесли Грэйс опубликовала снимок в инстаграме

Актриса Лесли Грэйс показала в инстаграме свое первое фото в образе супергероини Бэтгерл.

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В подписи она привела цитату из комиксов о Бэтгерл. «Я использую их ожидания против них самих. Они станут их слабостью. Не моей. Пускай они меня недооценивают. Когда они раслабятся и возгордятся, я надеру им задницы», — написала актриса.

Премьера фильма «Бэтгерл», посвященного супегероине, состоится на стриминговом сервисе HBO Max в 2022 году. Также в картине снялись Дж.-К.Симмонс, Брендан Фрейзер и Джейкоб Скипио.

В марте 2022 года на российские экраны выйдет новая экранизация «Бэтмена», где в роли супергероя дебютирует Роберт Паттинсон. Автором нового «Бэтмена» выступил Мэтт Ривз (создатель двух последних фильмов из серии «Планета обезьян») — он совмещал посты режиссера, сценариста и продюсера. Согласно инсайдерам, проект вдохнет в персонажа новую жизнь после неудачи фильмов с Беном Аффлеком. 

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