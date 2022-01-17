Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти

«Если боль продолжается, а твоего тела уже давно нет, и твое фантомное сожаление все еще не успокоилось, возможно, ты не умер так, как должен был. Всех призраков преследует их собственное недоверие. Когда время вышло, не остается ничего, кроме пространства. Ни охоты, ни собирательства, ни наций, ни рас. И небо ближе слез на лице. Когда падает лиловый дождь, мы все купаемся в его благодати», — говорит Керри, ставший соавтором трека.