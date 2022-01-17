Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти

Стихи в исполнении актера Джима Керри вошли в последний альбом The Weeknd Dawn FM.
В них, передает Entertainment Weekly, есть отсылка к смерти певца Принца от случайной передозировки лекарства — в строчках есть намек на песню Purple rain («Лиловый дождь»).
«Если боль продолжается, а твоего тела уже давно нет, и твое фантомное сожаление все еще не успокоилось, возможно, ты не умер так, как должен был. Всех призраков преследует их собственное недоверие. Когда время вышло, не остается ничего, кроме пространства. Ни охоты, ни собирательства, ни наций, ни рас. И небо ближе слез на лице. Когда падает лиловый дождь, мы все купаемся в его благодати», — говорит Керри, ставший соавтором трека.
Позже в твиттере актер признался, что танцевал по комнате, слушая альбом, и подчеркнул, что крайне взволнован тем, что принял участие в его создании.
Джим Керри отмечает 60-летие 17 января. Широкую известность ему принесли роли в комедиях «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий» и многих других. Однако актер также продемонстрировал драматический талант в таких картинах, как «Шоу Трумана» и «Вечное сияние чистого разума».