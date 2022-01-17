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17 января 2022, новость

Популярный ведущий объявил об уходе с СТС

Александр Рогов сообщил, что решение далось ему нелегко
Александр Рогов

Популярный российский ведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов объявил об уходе с телеканала СТС, на котором он проработал восемь лет. В интервью для онлайн-канала Fametime TV он рассказал, что принял такое решение, так как не видел возможностей для дальнейшего профессионального развития на канале.

«Это было время испытаний, роста. Я пришел просто ведущим. <…> Я из ведущего вырос в креативного продюсера своего шоу», — поделился Рогов. Тем не менее стилист признался, что достиг предела в работе и не видит себя ни в какой другой роли на канале. При этом, по его словам, на СТС тоже не могут предложить ему никаких новых проектов.

За несколько месяцев до окончания контракта ведущий спросил у руководства канала, как оно дальше видит его на СТС и что еще он может делать. Стилист получил ответ, который посчитал резким и безапелляционным. «Никак мы тебя не видим, мы не знаем, что можем тебе предложить еще», — передал он слова представителей канала.

Получив такой ответ, дизайнер, который последние три года работал на условиях эксклюзивного контракта, запрещавшего ему участие в проектах других каналов, предложил не подписывать новый подобный договор.

Рогов уточнил, что решение об уходе с СТС далось ему нелегко: он думал об этом около года. «Дальше топтаться на месте нельзя. Это мое важное правило. Я ненавижу, когда я нахожусь в стагнации», — подчеркнул стилист. Ведущий также выразил уверенность в том, что он может делать больше, чем ему предлагал телеканал. «СТС — это хорошо. Но я себя там выработал», — заключил он.

Напомним, Александр Рогов — стилист и дизайнер, получивший широкую известность благодаря участию в телепроектах на различных каналах: «Перезагрузка» на ТНТ, «Успеть за 24 часа» на СТС, «Большие надежды» на MTV. С 2020 года вел шоу «Рогов в деле» на СТС. В качестве приглашенной звезды появился в сериале «Воронины».

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