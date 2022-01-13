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13 января 2022, фоторепортажСъемки

Толкалина и Урсуляк вместе снялись в сериале: первые кадры

Актрисы появятся в психологическом триллере «Бег улиток»
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17
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Онлайн-кинотеатр Kion готовит премьеру сериала «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк и Любовью Толкалиной в главных ролях. Над остросюжетной историей о победе над страхами работали МТС Медиа и Продюсерская компания «Среда».

«Бег улиток» — психологический триллер, исследующий острые и актуальные темы, в том числе насилия и проработки детских травм. В центре сюжета — истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки-расследовательницы. Обе они занимаются историей девочки Леры, оказавшейся в кризисном центре после предполагаемого насилия. 

Двух героинь сыграла одна актриса — Дарья Урсуляк. По словам актрисы, работа над сериалом захватила ее с первого же прочтения сценария.

Это совершенно безумная история, которую начали разрабатывать во время первого локдауна. Тогда я ее прочитала в первый раз, и она просто поразила меня уровнем профессиональных задач. «Бег улиток» очень азартный для актрисы материал: можно попробовать все и испытать себя по-всякому.
Дарья Урсуляк

По словам Любови Толкалиной, ей тоже пришлось «раздвоиться»: «Конструкция истории развивается в нескольких частях сознания главной героини, так что мне пришлось играть сразу два разных амплуа — главного редактора и следователя полиции».

Как сообщают в пресс-службе, повествование построено нелинейно, что отсылает к авторской манере Дэвида Линча

Главные роли в проекте, помимо Урсуляк и Толкалиной, исполнили Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин. Режиссер «Бега улиток» — Стас Иванов, ранее снявший сериал НТВ «Немцы». 

Премьера «Бега улиток» состоится 19 января в онлайн-кинотеатре Kion.

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