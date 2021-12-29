53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом

Австралийский актер Хью Джекман заявил, что он заразился COVID-19. Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Twitter. Как сообщил артист, он переносит коронавирусную инфекцию с симптомами, которые очень похожи на простуду.

«У меня положительный тест на COVID-19. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке», — сказал Джекман. Он также указал, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.