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29 декабря 2021, новость

53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом

Звезда «Людей Икс» рассказал о своих симптомах

Австралийский актер Хью Джекман заявил, что он заразился COVID-19. Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Twitter. Как сообщил артист, он переносит коронавирусную инфекцию с симптомами, которые очень похожи на простуду.

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«У меня положительный тест на COVID-19. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке», — сказал Джекман. Он также указал, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.

Напомним, Хью Джекман прославился благодаря роли Росомахи во франшизе о супергероях «Люди Икс», первый фильм которой вышел в 2000 году. Он рассказывает о суперлюдях нового поколения — мутантах, которые учатся контролировать и управлять своими способностями.

Режиссером стал Брайан Сингер, ключевые роли, помимо Джекмана, исполнили Джеймс МарсденХолли БерриПатрик СтюартИэн МакКелленФамке Янссен. Действие франшизы разворачивается во вселенной Marvel.

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