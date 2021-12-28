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28 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере

Знаменитости и их дети первыми увидели новогодний выпуск «Щенячьего патруля»
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Накануне новогодних праздников состоялась зрительская премьера специального праздничного выпуска проекта Nick Jr. в кино — «Щенячий патруль: Миссия "Рождество"». Московский показ прошел в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском».

Первыми зрителями анимационной ленты стали Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Александра Ребенок, Владимир Левкин, Валерия Кудрявцева, Агриппина и Данил СтекловыОльга Ломоносова, Роман Юнусов, ST и Ассоль.

Также премьеру посетили Влад Соколовский и Ангелина Суркова, Анна Бегунова и Дмитрий ВласкинГригорий Калинин, Марюс Вайсберг и многие другие.

По сюжету мультфильма мэр Гарольд Хамдингер жаждет получить незаслуженный подарок и портит планы Санты, а отважные Щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить все подарки вовремя и спасти праздник.

В широкий прокат «Щенячий патруль: Миссия "Рождество"» выйдет 2 января.

Щенячий патруль: Миссия «Рождество»
2022/США, Канададетскиймультфильмыприключения
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