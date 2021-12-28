Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере

Накануне новогодних праздников состоялась зрительская премьера специального праздничного выпуска проекта Nick Jr. в кино — «Щенячий патруль: Миссия "Рождество"». Московский показ прошел в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском».
Первыми зрителями анимационной ленты стали Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Александра Ребенок, Владимир Левкин, Валерия Кудрявцева, Агриппина и Данил Стекловы, Ольга Ломоносова, Роман Юнусов, ST и Ассоль.
Также премьеру посетили Влад Соколовский и Ангелина Суркова, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Григорий Калинин, Марюс Вайсберг и многие другие.
По сюжету мультфильма мэр Гарольд Хамдингер жаждет получить незаслуженный подарок и портит планы Санты, а отважные Щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить все подарки вовремя и спасти праздник.
В широкий прокат «Щенячий патруль: Миссия "Рождество"» выйдет 2 января.