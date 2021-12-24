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24 декабря 2021, новость

Деревянко покинул свой единственный спектакль в Театре Моссовета

Актер служит в театре уже 15 лет
Павел Деревянко в спектакле «Великолепный рогоносец» | Источник: PersonaStars

Актер Павел Деревянко ушел из своего единственного спектакля в Театре Моссовета, где регулярно играл главную роль, пишет StarHit.

Три года он играл Бруно в «Великолепном рогоносце». Другие спектакли с участием Деревянко в театре пока не идут. «Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее из театра я пока никуда не ухожу», — подчеркнул Деревянко, служащий в Театре Моссовета уже 15 лет.

Кроме «Великолепного рогоносца», Деревянко участвовал в показах чеховской трилогии режиссера Андрея Кончаловского, однако их приостановили в ноябре без указания причин.

Ранее актер Виктор Сухоруков признался, что ушел из Театра им. Моссовета из-за хамства режиссера Юрия Еремина и равнодушия со стороны художественного руководителя Евгения Марчелли.

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