Деревянко покинул свой единственный спектакль в Театре Моссовета

Три года он играл Бруно в «Великолепном рогоносце». Другие спектакли с участием Деревянко в театре пока не идут. «Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее из театра я пока никуда не ухожу», — подчеркнул Деревянко, служащий в Театре Моссовета уже 15 лет.