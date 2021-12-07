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7 декабря 2021, новость

Иван Ургант посвятил выпуск своего шоу бабушке

В выпуске «Вечерняя Ургант» ведущий рассказал несколько историй об актрисе Нине Ургант
Иван Ургант

Российский артист и телеведущий Иван Ургант посвятил выпуск шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» своей бабушке актрисе Нине Ургант, о смерти которой стало известно 3 декабря. В передаче он рассказал несколько историй о ней и пообщался с Андреем Смирновым, режиссером фильма «Белорусский вокзал», в котором Ургант исполнила главную роль.

«Это первый раз, когда наша программа будет называться "Вечерняя Ургант". Мы решили, что будет правильно посвятить его бабушке», — отметил ведущий.

Он рассказал, что бабушка всегда смотрела программы с его участием, делилась впечатлениями и даже делала критические замечания. «Она говорила прямо, как есть: "Мне не понравилось. Я вообще не поняла, что ты сказал. Ты очень быстро говоришь". Или вот "Прожекторперисхилтон" — она вообще не понимала этой передачи, потому что мы там все быстро говорим. Она не понимала [и говорила]: "Я вижу, что вам весело, ладно"», — вспомнил Ургант.

Он также рассказал, что артистка не оценила работу внука на театральной сцене, о чем честно рассказала ему после одной из его премьер. «Она сказала мне низким своим голосом: "Нет, Ванята, это не победа"», — поделился актер.

Перед тем как пригласить в студию Смирнова, Ургант объяснил, как важен был для его бабушки фильм «Белорусский вокзал». «Во-первых, этот человек снял фильм, на славе которого еще и мои внуки будут наживаться. Во-вторых, я помню, что с какого-то момента бабушка начала говорить фразу: "Я с "Белорусского вокзала" уже одна осталась". <…> Все ушли рано», — объяснил он.

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Смирнов рассказал, что Ургант не сразу утвердили на роль, поскольку чиновники хотели видеть в фильме Инну Макарову. Итоговое решение по пробам двух актрис должен был принимать художественный совет. По словам Смирнова, совет утвердили Макарову, после чего режиссер написал заявление и сообщил, что отказывается заканчивать фильм без Ургант.

Спустя несколько месяцев ему все-таки удалось отстоять ее назначение. «Почему я так держался за Ургант? Во-первых, она прекрасная актриса, я ее видел в театре. Инна Макарова вполне крепкая, хорошая артистка, но ее же не сравнить с Ниной, потому что у Нины запас женственности, о котором может мечтать любая баба и о котором мечтает любой мужик», — пояснил Смирнов.

Ранее Иван Ургант поделился детскими воспоминаниями о бабушке. Телеведущий рассказал, что она всегда любила одиночество и не хотела, чтобы с ней кто-то жил. По словам ведущего, бабушка запомнилась ему, ребенку, тем, что она постоянно ездила на машине — на красных «Жигулях». Во всей семье у нее единственной был автомобиль.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. Ургант снялась в таких фильмах, как «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства» и других.

8.2
Белорусский вокзал
1971/СССР12+драма
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