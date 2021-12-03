Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
3 декабря 2021, статья

Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант

Коллеги соболезнуют близким и поклонникам народной артистки
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Российская актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

Коллеги выражают соболезнования в связи со смертью артистки. Так, Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» отметила: «Конечно, это актриса, которая очень много дала советскому кинематографу хороших ролей. Работая с ней, я и училась одновременно, и была рада встрече с талантом и прекрасным человеком. Конечно, это утрата не только для родных и близких, но и для всех зрителей, которые ее любили и которым нравились ее работы. Поэтому я выражаю общее соболезнование родным, близким, ее поклонникам. Земля пухом!» — сказала Проклова.

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, какой ей запомнится Ургант.

Да, мы дружили тогда (во время совместной работы — прим.). Я очень-очень ее люблю и очень скорблю. Это удивительный и замечательный человек, потрясающая актриса.
Лия Ахеджакова

Она также особо выделила одну их самых ярких ролей в карьере Ургант — медсестры Раи из «Белорусского вокзала».

8.2
Белорусский вокзал
1971/СССР12+драма
Моя оценка

«"Белорусский вокзал" — на все времена. Один раз сыграла, один раз спела — и это на все времена. Такие пронзительные ноты, — добавила артистка. — Ужасно. Таких людей больше не будет. Очень жалко. Без них будет хуже намного. Уходят такие важные, такие нужные и такие замечательные люди. Их голос очень важен».

Своими воспоминаниями поделился также Борис Щербаков, рассказавший, что работал с Ургант на съемках фильма «Я служу на границе», где она играла его мать. Актера цитирует канал «Рен-ТВ»:

Потрясающая актриса, удивительный человек. Очень жаль, что она ушла. Это огромная потеря.
Борис Щербаков

Народная артистка Нина Ургант родилась в 1929 году в расположенном в Ленинградской области городе Луге. Она окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего поступила на службу в ярославский Академический театр имени Ф. Волкова. С 1953 года она работала в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола.

6.7
Я родом из детства
1966/СССР12+драмавоенный
Моя оценка

Помимо работы в театре, она много снималась в кино. Среди самых известных ее ролей, помимо Раи из «Белорусского вокзала», Люся из фильма «Я родом из детства», Анна Михайловна из картины «Сыновья уходят в бой». Последний раз она появилась на экране в 2008 году, когда сыграла Ошкинчиху в кинофильме «Азиат».

Кроме этого, Нина Ургант приходится матерью актеру Андрею Урганту и бабушкой российскому телеведущему Ивану Урганту.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сыновья уходят в бой
Я родом из детства
Иван Ургант перепел хит Александра Градского
Я служу на границе
Белорусский вокзал
Умер режиссер Владимир Наумов
Нина Ургант
Азиат
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Умерла Нина Русланова: памяти актрисы
Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии
Умер звезда «Полицейской академии»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»
Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Умер старейший актер в мире
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца
54-летний актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга
Новые трейлеры
Самый лучший босс
Дублированный трейлер
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Елки 8
Трейлер
И просто так
Трейлер (англ.)
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Крылья над Берлином
Тизер-трейлер
Книга Бобы Фетта
Тизер (англ.)
Звездный разум
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь