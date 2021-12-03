Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант

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Российская актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

Коллеги выражают соболезнования в связи со смертью артистки. Так, Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» отметила: «Конечно, это актриса, которая очень много дала советскому кинематографу хороших ролей. Работая с ней, я и училась одновременно, и была рада встрече с талантом и прекрасным человеком. Конечно, это утрата не только для родных и близких, но и для всех зрителей, которые ее любили и которым нравились ее работы. Поэтому я выражаю общее соболезнование родным, близким, ее поклонникам. Земля пухом!» — сказала Проклова.

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, какой ей запомнится Ургант.

Да, мы дружили тогда (во время совместной работы — прим.). Я очень-очень ее люблю и очень скорблю. Это удивительный и замечательный человек, потрясающая актриса. Лия Ахеджакова

Она также особо выделила одну их самых ярких ролей в карьере Ургант — медсестры Раи из «Белорусского вокзала».

8.2 Белорусский вокзал 1971 / СССР 12+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

«"Белорусский вокзал" — на все времена. Один раз сыграла, один раз спела — и это на все времена. Такие пронзительные ноты, — добавила артистка. — Ужасно. Таких людей больше не будет. Очень жалко. Без них будет хуже намного. Уходят такие важные, такие нужные и такие замечательные люди. Их голос очень важен».

Своими воспоминаниями поделился также Борис Щербаков, рассказавший, что работал с Ургант на съемках фильма «Я служу на границе», где она играла его мать. Актера цитирует канал «Рен-ТВ»:

Потрясающая актриса, удивительный человек. Очень жаль, что она ушла. Это огромная потеря. Борис Щербаков

Народная артистка Нина Ургант родилась в 1929 году в расположенном в Ленинградской области городе Луге. Она окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего поступила на службу в ярославский Академический театр имени Ф. Волкова. С 1953 года она работала в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола.

Помимо работы в театре, она много снималась в кино. Среди самых известных ее ролей, помимо Раи из «Белорусского вокзала», Люся из фильма «Я родом из детства», Анна Михайловна из картины «Сыновья уходят в бой». Последний раз она появилась на экране в 2008 году, когда сыграла Ошкинчиху в кинофильме «Азиат».