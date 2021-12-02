Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт

В Москве состоялся специальный показ фильма «Спенсер». Биографическая драма Пабло Ларраина о принцессе Диане, где Кристен Стюарт сыграла главную роль, впервые была представлена на 78-м Венецианском кинофестивале и вызвала бурные обсуждения среди критиков и зрителей. Теперь возможность оценить картину получили российские знаменитости.