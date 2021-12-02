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2 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт

Российские звезды посетили светский показ драмы «Спенсер»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Москве состоялся специальный показ фильма «Спенсер». Биографическая драма Пабло Ларраина о принцессе Диане, где Кристен Стюарт сыграла главную роль, впервые была представлена на 78-м Венецианском кинофестивале и вызвала бурные обсуждения среди критиков и зрителей. Теперь возможность оценить картину получили российские знаменитости.

Первыми зрителями картины стали Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина, Лянка Грыу, Ян Гэ, Владимир Яглыч, Дарья Жовнер, Елена Захарова, Анна Чурина, Варвара Шмыкова, Анна Невская и многие другие.

В широкий прокат «Спенсер» выйдет 9 декабря. 

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