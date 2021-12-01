Возлюбленная Харламова рассказала, о каких ролях мечтает

«Я бы хотела узнать, на что способно мое тело, к тому же я никогда в жизни не видела и не ощущала себя толстой. Это же интересно! Также я с радостью поработала бы в военной картине и подстриглась бы коротко или даже побрилась бы налысо. Думаю, мне пойдет», — заявила Ковальчук.