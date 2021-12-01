Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
1 декабря 2021, новость

Возлюбленная Харламова рассказала, о каких ролях мечтает

Актриса Екатерина Ковальчук призналась, что готова кардинально изменить внешность ради карьеры
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Возлюбленная юмориста Гарика Харламова, актриса Екатерина Ковальчук в интервью WMJ призналась, что ради роли в кино готова потолстеть и побриться налысо.

«Я бы хотела узнать, на что способно мое тело, к тому же я никогда в жизни не видела и не ощущала себя толстой. Это же интересно! Также я с радостью поработала бы в военной картине и подстриглась бы коротко или даже побрилась бы налысо. Думаю, мне пойдет», — заявила Ковальчук.

Она добавила, что мечтает сняться в одном фильме с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Дэймоном, Шарлиз Терон и Мэрил Стрип. Среди российских актеров Ковальчук выделила Константина Хабенского, Евгения Миронова и Викторию Исакову. По словам актрисы, роли ее мечты — это Элизабет из «Пиратов Карибского моря» и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Виктория Исакова
Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Евгений Миронов
Константин Хабенский
Екатерина Ковальчук
Katerina Kovalchuk
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Гарик Харламов
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Жители Белогорья в Москве: вышел трейлер «Последнего богатыря 3»
Харламов поздравил Гузееву с днем рождения и назвал своей музой
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой
Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи
Назван любимый комик российских зрителей
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club
Стало известно, как будет выглядеть Заяц в новом «Ну, погоди!»
Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»
Стало известно, кто озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
«Жара»: Барановская, Валерия, Нюша, Эмин на звездной премьере
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу
Варнава и Харламов представили мультфильм, который озвучили
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Петросян не стал любимым юмористом россиян
Андрейченко, Кожевникова и Киркоров на премьере фильма с Реввой
Бортич, Бледанс, Михалкова на премьере «Полицейского с Рублевки»
Седокова, Хилькевич, Пелагея: съемки новогоднего Comedy
Новые трейлеры
Елки 8
Трейлер
И просто так
Трейлер (англ.)
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Крылья над Берлином
Тизер-трейлер
Книга Бобы Фетта
Тизер (англ.)
Звездный разум
Трейлер
Вокруг света за 80 дней
Тизер (англ.)
Зверопой 2
Дублированный трейлер №3
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь