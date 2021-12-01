Возлюбленная Харламова рассказала, о каких ролях мечтает

Возлюбленная юмориста Гарика Харламова, актриса Екатерина Ковальчук в интервью WMJ призналась, что ради роли в кино готова потолстеть и побриться налысо.
«Я бы хотела узнать, на что способно мое тело, к тому же я никогда в жизни не видела и не ощущала себя толстой. Это же интересно! Также я с радостью поработала бы в военной картине и подстриглась бы коротко или даже побрилась бы налысо. Думаю, мне пойдет», — заявила Ковальчук.
Она добавила, что мечтает сняться в одном фильме с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Дэймоном, Шарлиз Терон и Мэрил Стрип. Среди российских актеров Ковальчук выделила Константина Хабенского, Евгения Миронова и Викторию Исакову. По словам актрисы, роли ее мечты — это Элизабет из «Пиратов Карибского моря» и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения».