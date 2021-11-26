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26 ноября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым

Звезды посетили специальный показ криминальной комедии «БУМЕРанг»
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В Москве состоялась премьера нового фильма «БУМЕРанг». Криминальную комедию представили режиссер Петр Буслов, продюсер Елена Север и актеры Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Светлана Устинова, Клим Шипенко, Владимир Сычев.   

Гостями премьеры стали Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и Валерия, Алика Смехова, Люся Чеботина, ЮрКисс, ВладиМир, Сергей Гармаш, Ольга Сутулова, Юлия Барановская, Оксана Акиньшина, Александр Робак, Дмитрий Красилов, Елена Борщева, Анна Уколова, Павел Ворожцов и другие.

Представляя фильм первым зрителям, режиссер подчеркнул: «Отсылка к "Бумеру" в названии "БУМЕРанга" сделана абсолютно осознано. Вместе с героями нового фильма мы заходим на ту же территорию, но уже с новым опытом и с поправкой на время. И делаем это в куда более ироничном ключе».

По сюжету, художник-неудачник Петрович (Трибунцев) решает свести счеты с жизнью, однако, сделав последний шаг в бездну, приземляется на новенький BMW циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым Эдика (Нагиев). Теперь Петрович должен вернуть стоимость разбитого дорого автомобиля. 

Помимо Нагиева и Трибунцева, роли в криминальной комедии исполнили также Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Владимир Сычев, Анна Уколова, Антон Лапенко, Семен Слепаков и другие.

Фильм «БУМЕРанг» выйдет в широкий прокат 2 декабря.

БУМЕРанг
2021/Россия16+комедиякриминал
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