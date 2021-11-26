Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым

Представляя фильм первым зрителям, режиссер подчеркнул: «Отсылка к "Бумеру" в названии "БУМЕРанга" сделана абсолютно осознано. Вместе с героями нового фильма мы заходим на ту же территорию, но уже с новым опытом и с поправкой на время. И делаем это в куда более ироничном ключе».