Эдик — состоятельный владелец фармацевтического бизнеса, привыкший все контролировать. Однажды на его новую дорогую машину прямо с крыши высотки падает безработный художник Петрович, в полном отчаянии решивший попрощаться с жизнью. Бедолага остается жив, и теперь ему нужно возвращать долг за испорченный автомобиль, ведь прощать других — не в правилах Эдика. Отныне Петрович должен работать на него бесплатно. Но долго ли Эдик пробудет хозяином жизни, или все скоро изменится с точностью до наоборот?