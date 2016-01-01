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БУМЕРанг

2020комедиякриминал
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Сюжет фильма:

Эдик — состоятельный владелец фармацевтического бизнеса, привыкший все контролировать. Однажды на его новую дорогую машину прямо с крыши высотки падает безработный художник Петрович, в полном отчаянии решивший попрощаться с жизнью. Бедолага остается жив, и теперь ему нужно возвращать долг за испорченный автомобиль, ведь прощать других — не в правилах Эдика. Отныне Петрович должен работать на него бесплатно. Но долго ли Эдик пробудет хозяином жизни, или все скоро изменится с точностью до наоборот?

Режиссер
Петр Буслов
В ролях
Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Семен Слепаков, Анна Уколова, Клим Шипенко, Валерия Астапова, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Артем Бобцов, Константин Мурзенко, Павел Ворожцов, Роман Попов
Страна
Россия
Премьера
1 октября (РФ)
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Трейлеры2
Кадры17
17
фотографий
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