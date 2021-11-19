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19 ноября 2021, новость

Zivert приняла участие в озвучании сиквела «Зверопоя»

Популярная исполнительница подарила голос гламурной волчице
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Певица Zivert озвучит волчицу Порши Кристал, дочь магната в сфере развлечений Джимми Кристала, в российском дубляже сиквела мультфильма «Зверопой». В оригинальной версии голос Порше подарила американская исполнительница Холзи.

По сюжету, коала Бастер Мун (Мэттью Макконахи) вместе со своей группой, в которую входит свинка Розетта (Риз Уизерспун), дикобразиха Эш (Скарлетт Йоханссон), горилла Джонни (Тэрон Эджертон) и другие звери, постарается убедить выступить с ними легенду рок-сцены — льва Клэя Кэллоуэя, которого озвучит Боно.

«Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова», — рассказывают прокатчики о героях продолжения мультфильма, обещая зрителям новое увлекательное шоу.

Вторая часть анимационной франшизы «Зверопой» выйдет в прокат 23 декабря.

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