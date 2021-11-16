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16 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу

Актрисы появятся вместе в фильме братьев Пресняковых «Краш»
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

К премьере готовится комедия «Краш» режиссеров Олега и Владимира Пресняковых. Главную роль в проекте исполнила Равшана Куркова. В фильме также снялись Юрий Чурсин, Макар Запорожский, Марк Эйдельштейн, Наталья Бочкарева, Мария Шукшина, Мария Кравченко и многие другие.

По сюжету, в подмосковной школе случился скандал: во время онлайн-урока у учеников на экранах появилась неприличная фотография. Консервативная директриса Лайма Олеговна (Куркова), шокированная произошедшим, пытается выяснить имя зачинщика хулиганской выходки. К тому же в школу, на территории которой ведется незаконная продажа фастфуда, внезапно нагрянула городская администрация.

Вдобавок ко всем этим неприятностям личная жизнь директрисы разрушена после того, как она нашла обнаженные снимки другой женщины в телефоне мужа.

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Это фильм о любви, одиночестве и иллюзиях. Главная героиня Лайма Олеговна — женщина с внутренним стержнем, правда, доведенная до предела. <...> Она несчастлива, и мне ее по-человечески жаль.
Равшана Куркова

Фильм снят одним кадром, без монтажных склеек, и, по признанию Курковой, на площадке она «получила огромное удовольствие, хотя и испытала колоссальный стресс».

Комедия «Краш» выйдет 10 декабря на Start — без кинотеатрального проката.

Краш
2021/Россия18+комедия
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