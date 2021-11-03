«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel

Супергеройский фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила «гнилой» рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Об этом свидетельствуют данные портала.
Кинокомикс режиссера Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество, был оценен критиками всего на 55 процентов «свежести».
Известно, что ранее ни один из 25 кинопроектов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим блокбастером студии ранее считался «Тор 2: Царство тьмы» с 66 процентами «свежести».
В «Вечных» снялись такие актеры, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие. В российский прокат картина выйдет 8 ноября.