Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
3 ноября 2021, новость

«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel

Худшим блокбастером студии ранее считался «Тор 2: Царство тьмы»
Анджелина Джоли в фильме «Вечные»

Супергеройский фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила «гнилой» рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Об этом свидетельствуют данные портала.

Новость
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми

Кинокомикс режиссера Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество, был оценен критиками всего на 55 процентов «свежести».

Отмечается, что на Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 баллов и более.

Известно, что ранее ни один из 25 кинопроектов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим блокбастером студии ранее считался «Тор 2: Царство тьмы» с 66 процентами «свежести».

В «Вечных» снялись такие актеры, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие. В российский прокат картина выйдет 8 ноября.

Самые ожидаемые фильмы ноября 2021
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Хлоя Чжао
Chloé Zhao
Вечные
Джоли и команда «Вечных» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
1 р.
Тор 2: Царство тьмы
Брайан Тайри Генри
Brian Tyree Henry
Назван лучший сериал 21-го века
Кит Харингтон
Kit Harington
Джемма Чан
Gemma Chan
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Ричард Мэдден
Richard Madden
Сальма Хайек
Salma Hayek
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Фильм «Вечные» с Джоли получил в России ограничение 18+
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Джоли рассказала, почему согласилась на роль супергероини
Назван самый популярный среди зрителей актер
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Анджелина Джоли завела инстаграм и побила рекорд Энистон
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Назван самый популярный детский мультсериал в мире
Названа самая богатая актриса мира
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Анджелина Джоли снялась в необычном образе: первые кадры
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Мистер и миссис Смит» с Джоли и Питтом получит ремейк
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Мэтт Дэймон появится в фильме «Тор: Любовь и гром»
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Назван худший фильм года
Названы лучшие актер и актриса года
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Новые трейлеры
Скорая
Дублированный трейлер
Морбиус
Дублированный трейлер
Книга Бобы Фетта
Трейлер (англ.)
Сказки Пушкина. Для взрослых
Трейлер
Остров Бергмана
Дублированный трейлер
Финч
Трейлер (англ., рус.суб.)
Ведьмак
Трейлер (дубл.)
Вне себя
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь