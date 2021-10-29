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29 октября 2021, новость

Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»

Актер сдал положительный тест на заболевание и соблюдает режим самоизоляции
Джейсон Момоа в образе Аквамена | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемочной площадке фильма «Аквамен: Потерянное королевство».

Как рассказывает издание The Sun, 42-летний Момоа соблюдает режим самоизоляции после получения положительного теста на заболевание.

Близкий к производству источник сообщил:

Новость
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Для продюсеров это настоящая головная боль, ведь плотное расписание придется заморозить. Конечно, безопасность сотрудников — это самое важное, все регулярно сдают тесты. Есть надежда, что случай все-таки один, и можно будет продолжить работу.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.

Кинотеатральная премьера ленты «Аквамен: Потерянное королевство» запланирована на 16 декабря 2022 года.

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