Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»

Для продюсеров это настоящая головная боль, ведь плотное расписание придется заморозить. Конечно, безопасность сотрудников — это самое важное, все регулярно сдают тесты. Есть надежда, что случай все-таки один, и можно будет продолжить работу.

Первый «Аквамен» вышел в декабре 2018 года и заработал в прокате больше миллиарда долларов. Впервые роль Аквамена Джейсон Момоа сыграл еще на два года раньше: в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, после вернулся к роли в «Лиге справедливости» 2017 года.