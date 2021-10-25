Умер актер из сериала «Друзья»

Как сообщил изданию представитель актера, Тайлер скончался утром в воскресенье, 24 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком простаты четвертой стадии. «Близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность о раке и любящего мужа», — заявила его семья.

О том, что у Тайлера диагностировали рак четвертой стадии, он сообщил в июне. По его словам, впервые о своем онкологическом заболевании он узнал в 2018 году. Поскольку недуг был обнаружен слишком поздно, он начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.