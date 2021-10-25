Умер актер из сериала «Друзья»

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший менеджера кофейни Гантера в сериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает TMZ.
Как сообщил изданию представитель актера, Тайлер скончался утром в воскресенье, 24 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком простаты четвертой стадии. «Близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность о раке и любящего мужа», — заявила его семья.
О том, что у Тайлера диагностировали рак четвертой стадии, он сообщил в июне. По его словам, впервые о своем онкологическом заболевании он узнал в 2018 году. Поскольку недуг был обнаружен слишком поздно, он начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.
Из-за болезни актер не появился в спецвыпуске сериала «Друзья: Воссоединение», премьера которого состоялась 27 мая. В эпизодах снялись знаменитости — фанаты сериала: Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер, Леди Гага, Кит Харингтон. Также на экране появились исполнители второстепенных ролей.