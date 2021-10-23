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23 октября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бикович и Депп представили совместный проект

Актеры вместе поработали над созданием мультсериала
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Джонни Депп побывал в Белграде, где состоялась презентация мультсериала о перелетных птицах «Тупики». Актер озвучил в нем одного из персонажей.

Проект был создан студией российского актера сербского происхождения Милоша Биковича, опубликовавшего в своем инстаграме совместное фото с мероприятия. В посте он выразил особую благодарность коллеге из Голливуда.

Вчера мы сделали то, что еще год назад казалось невозможным. В нашей стране была давняя традиция производства качественных анимационных фильмов, которая была прервана. И я счастлив, что за последний год мы сделали усилия, чтобы вернуться на этот путь.
Милош Бикович

Депп, кроме того, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщает «Газета.Ру», актер подарил главе государства плюшевую птичку. Президент опубликовал в соцсетях сразу несколько постов, посвященных встрече с актером, сообщив, что благодарит «своего друга Джонни за продвижение Сербии по всему миру».

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