Бикович и Депп представили совместный проект

Джонни Депп побывал в Белграде, где состоялась презентация мультсериала о перелетных птицах «Тупики». Актер озвучил в нем одного из персонажей.
Проект был создан студией российского актера сербского происхождения Милоша Биковича, опубликовавшего в своем инстаграме совместное фото с мероприятия. В посте он выразил особую благодарность коллеге из Голливуда.
Вчера мы сделали то, что еще год назад казалось невозможным. В нашей стране была давняя традиция производства качественных анимационных фильмов, которая была прервана. И я счастлив, что за последний год мы сделали усилия, чтобы вернуться на этот путь.
Депп, кроме того, встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщает «Газета.Ру», актер подарил главе государства плюшевую птичку. Президент опубликовал в соцсетях сразу несколько постов, посвященных встрече с актером, сообщив, что благодарит «своего друга Джонни за продвижение Сербии по всему миру».