Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова

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На СТС готовится к премьере юмористическое шоу от создателей КВН — «Суперлига» с ведущим Вячеславом Макаровым. В новом проекте за главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звездные капитаны: Даня Милохин, Валя Карнавал, Дмитрий Назаров, Пелагея, Артур Бабич, Андрей Рожков, Дарья Донцова, Аня Pokrov, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова и другие.

Генеральным продюсером шоу стал Александр Масляков.

Новость Ольга Бузова пришла на съемки КВН

Скоро КВН исполнится шестьдесят лет. <...> Конечно, участники взрослеют и покидают телеэкраны. Но мы подумали, почему бы не создать особенную лигу для команд, любимых зрителями и готовых вновь собраться, чтобы продемонстрировать свои возможности. Александр Масляков

По правилам игры, в каждом выпуске команды комиков выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие труппы, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс.

Давид Манукян, принявший участие в одном из выпусков, пошутил, что не украсил свою команду, а добавил ей провокаций:

Где бы я ни появлялся, меня либо ненавидят, либо любят. В общем, ребят заметят, это точно! Сам я предпочитаю больше черный юмор. Правда, его не все понимают. Давид Манукян

Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.