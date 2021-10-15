Тодоренко снимается в сериале о браке на грани развода

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Регина Тодоренко присоединилась к кастингу второго сезона сериала «Секреты семейной жизни» из линейки KION Originals. Радикальное драмеди о браке на грани развода и жертвах во имя любви вернется с продолжением истории.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся актеры главных ролей — Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, а также персонажи второго плана в исполнении Екатерины Стеблиной, Кирилла Кагановича, Любови Смирновой, Светланы Камыниной и Николая Грицкова. Помимо Тодоренко, к ним присоединится Риналь Мухаметов.