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15 октября 2021, фоторепортажСъемки

Тодоренко снимается в сериале о браке на грани развода

Телезвезда появится в новых сериях сериала «Секреты семейной жизни»
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Регина Тодоренко присоединилась к кастингу второго сезона сериала «Секреты семейной жизни» из линейки KION Originals. Радикальное драмеди о браке на грани развода и жертвах во имя любви вернется с продолжением истории.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся актеры главных ролей — Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, а также персонажи второго плана в исполнении Екатерины Стеблиной, Кирилла Кагановича, Любови Смирновой, Светланы Камыниной и Николая Грицкова. Помимо Тодоренко, к ним присоединится Риналь Мухаметов.

5.6
Секреты семейной жизни
2021/Россия18+драмакомедия
Моя оценка

Второй сезон сериала будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION в 2022 году. Производством занимается «МТС Медиа» совместно с продюсерской компанией «Среда».

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