Вышел первый трейлер нового «Крика» с Кортни Кокс

В cети появился первый трейлер пятой части фильма «Крик». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.
В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город, чтобы выяснить, кто стоит за серией безжалостных убийств.
Главные роли исполняют Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт, Майки Мэдисон. Премьера фильма состоится 14 января 2022 года.
Напомним, ранее Кокс сообщила, что будущая картина станет не перезагрузкой и не ремейком, а первым фильмом новой франшизы. Актриса добавила, что будущая картина станет «просто новым "Криком"».