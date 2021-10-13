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13 октября 2021, новость

Вышел первый трейлер нового «Крика» с Кортни Кокс

Героиня фильма вернется в родной город, чтобы выяснить, кто стоит за серией безжалостных убийств

В cети появился первый трейлер пятой части фильма «Крик». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город, чтобы выяснить, кто стоит за серией безжалостных убийств.

Главные роли исполняют Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт, Майки Мэдисон. Премьера фильма состоится 14 января 2022 года.

Напомним, ранее Кокс сообщила, что будущая картина станет не перезагрузкой и не ремейком, а первым фильмом новой франшизы. Актриса добавила, что будущая картина станет «просто новым "Криком"».

Крик
2022/США18+триллердетективужасы
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