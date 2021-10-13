Вышел первый трейлер нового «Крика» с Кортни Кокс

В cети появился первый трейлер пятой части фильма «Крик». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3452384774861?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город, чтобы выяснить, кто стоит за серией безжалостных убийств.

Напомним, ранее Кокс сообщила, что будущая картина станет не перезагрузкой и не ремейком, а первым фильмом новой франшизы. Актриса добавила, что будущая картина станет «просто новым "Криком"».