Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы

Лариса Гузеева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии и рассказала, чем занимается во время восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Телеведущая отметила, что заболевание подкосило ее здоровье — легкие серьезно поражены. По словам Гузеевой, она едва не оказалась в реанимации, кислородный шлем и дорогое лекарство помогли остановить распространение инфекции.

Гузеева также показала, что во время восстановления после перенесенного заболевания смотрит советский мультфильм «Котенок по имени Гав».

Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако теперь, когда заболевание осталось позади, ее ждет восстановление.