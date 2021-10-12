Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии и рассказала, чем занимается во время восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.
Телеведущая отметила, что заболевание подкосило ее здоровье — легкие серьезно поражены. По словам Гузеевой, она едва не оказалась в реанимации, кислородный шлем и дорогое лекарство помогли остановить распространение инфекции.
Гузеева также показала, что во время восстановления после перенесенного заболевания смотрит советский мультфильм «Котенок по имени Гав».
Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако теперь, когда заболевание осталось позади, ее ждет восстановление.
Ранее источник сообщил, что состояние Ларисы Гузеевой, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, стабилизировалось.