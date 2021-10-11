Бибер два часа учил фейкового Тома Круза играть на гитаре

@deeptomcruise
Making real music again!♬ original sound - Tom
Канадский поп-певец Джастин Бибер на протяжении двух часов учил ненастоящего Тома Круза играть на гитаре. Музыкант выкладывал уроки для якобы голливудского актера в сторис в своем инстаграм-аккаунте.
Началось все с ролика, где правдоподобный дипфейк из ТикТок-профиля deeptomcruise играет на музыкальном инструменте и что-то поет.
На видео наткнулся Бибер и решил провести гитарный мастер-класс для американского артиста, а также принялся подкалывать «Круза».
В какой-то момент подписчики сообщили Биберу, что его ученик — фейк. 27-летний певец написал:
Это ненастоящий Том Круз? Лол, ну ладно, это по‑прежнему уморительно.
Напомним, дипфейк Тома Круза появился в ТикТоке в феврале 2021 года. Человек, изображающий актера в соцсети, крайне убедительно передает его характерную мимику, жестикуляцию и даже манеру смеяться. Кто на самом деле ведет аккаунт, неизвестно.