В новом «Властелине колец» появится темнокожий хоббит

Ленни Генри | Источник: Legion-Media.ru

Британский темнокожий актер Ленни Генри сыграет хоббита в новом сериале «Властелин колец» от Amazon. Об этом артист рассказал в радиоэфире «Би-би-си».

Таким образом, в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые появится темнокожий хоббит. «Я черный хоббит, это блестяще», — заявил Генри. В своем интервью он рассказал, что сериал «Властелин колец» — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

Авторы сериала предполагают, что в мире «Властелина колец» темнокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира. Как заявил Генри, на весь сюжет нового сериала может уйти десять лет, потому что он основан на «Сильмариллионе» (приквеле к «Властелину колец») и крайне насыщенном событиями произведении.

Ранее стало известно, что первая серия сериала по мотивам романа-эпопеи Толкина и кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» выйдет 2 сентября 2022 года. Фанаты попросили создателей избежать отсылок к современным политическим трендам.