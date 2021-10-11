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11 октября 2021, новость

В новом «Властелине колец» появится темнокожий хоббит

Актер Ленни Генри заявил, что сыграет хоббита в сериале от Amazon
Ленни Генри | Источник: Legion-Media.ru

Британский темнокожий актер Ленни Генри сыграет хоббита в новом сериале «Властелин колец» от Amazon. Об этом артист рассказал в радиоэфире «Би-би-си».

Таким образом, в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые появится темнокожий хоббит. «Я черный хоббит, это блестяще», — заявил Генри. В своем интервью он рассказал, что сериал «Властелин колец» — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

Властелин колец
2022/США16+фэнтезиприключения

Авторы сериала предполагают, что в мире «Властелина колец» темнокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира. Как заявил Генри, на весь сюжет нового сериала может уйти десять лет, потому что он основан на «Сильмариллионе» (приквеле к «Властелину колец») и крайне насыщенном событиями произведении.

Ранее стало известно, что первая серия сериала по мотивам романа-эпопеи Толкина и кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» выйдет 2 сентября 2022 года. Фанаты попросили создателей избежать отсылок к современным политическим трендам.


 

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