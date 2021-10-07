Хоакин Феникс ответил на вопрос о сиквеле «Джокера»

Актер Хоакин Феникс в интервью The Playlist выразил готовность к участию в сиквеле фильма «Джокер», но пока не знает, есть ли подобные планы у режиссеров и продюсеров.
Феникс сказал:
Я не знаю. <...> Понимаете, это ведь интересный персонаж. Есть еще столько всего, что мы бы могли с ним сделать, как раскрыть его. Но возьмемся ли мы за это на самом деле? Не знаю.
Ранее британский портал Mirror сообщал, что Феникс может получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. Отмечалось, что актер хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза.
По данным издания, студия Warner Bros. хочет снять два сиквела «Джокера» в течение следующих четырех лет с долгосрочными обязательствами перед Хоакином Фениксом, режиссером Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.