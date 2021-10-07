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7 октября 2021, новость

Хоакин Феникс ответил на вопрос о сиквеле «Джокера»

Актер заявил, что у него большие планы на раскрытие персонажа
Джокер

Актер Хоакин Феникс в интервью The Playlist выразил готовность к участию в сиквеле фильма «Джокер», но пока не знает, есть ли подобные планы у режиссеров и продюсеров.

Феникс сказал:

Я не знаю. <...> Понимаете, это ведь интересный персонаж. Есть еще столько всего, что мы бы могли с ним сделать, как раскрыть его. Но возьмемся ли мы за это на самом деле? Не знаю.
Хоакин Феникс

Ранее британский портал Mirror сообщал, что Феникс может получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. Отмечалось, что актер хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза.

По данным издания, студия Warner Bros. хочет снять два сиквела «Джокера» в течение следующих четырех лет с долгосрочными обязательствами перед Хоакином Фениксом, режиссером Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.

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