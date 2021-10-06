Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Энистон

Дженнифер Энистон и Джейк Джилленхол в фильме «Хорошая девочка»

Американский актер Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон в фильме «Хорошая девочка». Он вспомнил о работе над картиной во время интервью Говарду Стерну в шоу The Howard Stern Show.

Актер отметил:

Это было пыткой. Но вместе с тем это и не было пыткой. Это было смесью того и другого. Джейк Джилленхол

Он пояснил, что ему трудно давались такие эпизоды, так как он долгое время был влюблен в коллегу.

Кроме того, по словам Джилленхола, съемки секс-сцен были достаточно неловкими, так как за ними наблюдают другие участники команды. «Это меня не заводит. По большей части это странно механистично. А еще это танец, понимаешь? Ты занимаешься хореографией на камеру», — сказал актер.

Он рассказал, что они со звездой «Друзей» использовали подушку, когда снимали сексуальные сцены в горизонтальном положении. По его словам, это было идеей Энистон.