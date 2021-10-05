Опубликован тизер приквела «Игры престолов»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа HBO Max опубликовала тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Сериал начнет выходить на телеканале HBO и платформе HBO Max в 2022 году.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3432203553485?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина — автора «Песни льда и огня», по которой сняли «Игру престолов». Писатель вместе со сценаристом и продюсером Райаном Кондалом выступят создателями сериала, а одним из шоураннеров станет Мигель Сапочник — режиссер некоторых серий «Игры престолов». Музыку к сериалу напишет немецкий композитор Рамин Джавади, автор саундтрека к «Игре престолов».