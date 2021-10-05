Опубликован тизер приквела «Игры престолов»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа HBO Max опубликовала тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Сериал начнет выходить на телеканале HBO и платформе HBO Max в 2022 году.
«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина — автора «Песни льда и огня», по которой сняли «Игру престолов». Писатель вместе со сценаристом и продюсером Райаном Кондалом выступят создателями сериала, а одним из шоураннеров станет Мигель Сапочник — режиссер некоторых серий «Игры престолов». Музыку к сериалу напишет немецкий композитор Рамин Джавади, автор саундтрека к «Игре престолов».
«Дом дракона» расскажет о произошедшем за 200 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета приквела — представители династии Таргариенов, которая повелевала драконами. Ключевые роли в сериале исполнят британские актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и другие.