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5 октября 2021, новость

Образ орка из «Властелина колец» срисовали с Харви Вайнштейна

Об этом факте вспомнил актер Элайджа Вуд

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в фэнтези-трилогии «Властелин колец», рассказал, что образ одного из орков в киносаге был основан на облике скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом артист вспомнил в ходе подкаста Armchair expert.

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Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать «да пошел ты».
Элайджа Вуд

Вуд, пояснил, что, на его взгляд, теперь об этом можно открыто говорить, учитывая, что Вайнштейн в настоящее время находится в тюрьме. «Да пошел он», — добавил 40-летний актер.

Отмечается, что изначально компания Вайнштейна Miramax владела правами на экранизацию произведений британского автора Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссер Питер Джексон не смог договориться со студией о бюджете и количестве кинолент в саге.

Тогда Miramax предложила новозеландскому кинематографисту связаться с другими студиями и реализовать проект из трех фильмов там. На заключение сделки Джексону дали один уикенд, надеясь, что тот не успеет оформить соглашение. Однако режиссер подписал контракт с New Line Cinema. В конечном итоге студия выпустила фильмы, на которых заработала в прокате миллиарды долларов. 

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