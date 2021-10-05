Образ орка из «Властелина колец» срисовали с Харви Вайнштейна

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в фэнтези-трилогии «Властелин колец», рассказал, что образ одного из орков в киносаге был основан на облике скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом артист вспомнил в ходе подкаста Armchair expert.

Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать «да пошел ты». Элайджа Вуд

Вуд, пояснил, что, на его взгляд, теперь об этом можно открыто говорить, учитывая, что Вайнштейн в настоящее время находится в тюрьме. «Да пошел он», — добавил 40-летний актер.

Отмечается, что изначально компания Вайнштейна Miramax владела правами на экранизацию произведений британского автора Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссер Питер Джексон не смог договориться со студией о бюджете и количестве кинолент в саге.