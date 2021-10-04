97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»

МОСКВА. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Михаил Серебряков из команды Олега Газманова стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+», набрав 79,5% голосов в ходе зрительского голосования. Об этом в пятницу сообщил «Первый канал».

В заключительном этапе телепроекта Михаил Серебряков исполнил песни «Моя любимая» композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского, а также «Душечку», известную в исполнении Сергея Лемешева.

В интервью «Первому каналу» Михаил Серебряков сообщил, что и дальше намерен продолжить петь. Победителю проекта вручили 1 млн рублей и сертификат на запись сольной песни.