97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»

МОСКВА. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Михаил Серебряков из команды Олега Газманова стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+», набрав 79,5% голосов в ходе зрительского голосования. Об этом в пятницу сообщил «Первый канал».
В заключительном этапе телепроекта Михаил Серебряков исполнил песни «Моя любимая» композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского, а также «Душечку», известную в исполнении Сергея Лемешева.
В интервью «Первому каналу» Михаил Серебряков сообщил, что и дальше намерен продолжить петь. Победителю проекта вручили 1 млн рублей и сертификат на запись сольной песни.
«Голос 60+» — телешоу, в котором в вокальном мастерстве соревнуются как профессиональные музыканты, так и те, чей род занятий с музыкой не связан. Наставниками команд четвертого сезона стали Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех них это был дебют в шоу. Ведущим по-прежнему выступал бессменный Дмитрий Нагиев.
Напомним, 8 октября стартует 10-й сезон вокального шоу «Голос», в котором в красные кресла возвращается золотой состав наставников: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.