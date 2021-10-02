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2 октября 2021, новость

22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале

Партнером Лили-Роуз по проекту «Идол» станет рэпер The Weeknd
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп снимется в шестисерийной драме от HBO «Идол» вместе с певцом The Weeknd. Как отмечает Variety, для 22-летней артистки это будет первый телевизионный проект в карьере.

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История расскажет о молодой поп-звезде, которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе. Кого именно сыграет Депп в сериале, на данный момент не сообщается.

The Weeknd стал продюсером и соавтором сюжета шоу вместе с создателем фильма «Эйфория» Сэмом Левинсоном. Дата премьеры будет названа позднее.

Напомним, актерскую карьеру Лили-Роуз Депп начала в 15-летнем возрасте, дебютировав в фильме ужасов «Бивень» режиссера Кевина Смита. Также она сыграла Айседору Дункан в фильме «Танцовщица», снялась вместе с Луи Гаррелем и Натали Портман в фэнтезийной драме «Планетариум», а также появилась вместе с отцом в комедийном ужастике «Йоганутые».

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