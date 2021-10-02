22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале

Дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп снимется в шестисерийной драме от HBO «Идол» вместе с певцом The Weeknd. Как отмечает Variety, для 22-летней артистки это будет первый телевизионный проект в карьере.
История расскажет о молодой поп-звезде, которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе. Кого именно сыграет Депп в сериале, на данный момент не сообщается.
The Weeknd стал продюсером и соавтором сюжета шоу вместе с создателем фильма «Эйфория» Сэмом Левинсоном. Дата премьеры будет названа позднее.
Напомним, актерскую карьеру Лили-Роуз Депп начала в 15-летнем возрасте, дебютировав в фильме ужасов «Бивень» режиссера Кевина Смита. Также она сыграла Айседору Дункан в фильме «Танцовщица», снялась вместе с Луи Гаррелем и Натали Портман в фэнтезийной драме «Планетариум», а также появилась вместе с отцом в комедийном ужастике «Йоганутые».