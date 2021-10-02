22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале

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Дочь актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп снимется в шестисерийной драме от HBO «Идол» вместе с певцом The Weeknd. Как отмечает Variety, для 22-летней артистки это будет первый телевизионный проект в карьере.

История расскажет о молодой поп-звезде, которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе. Кого именно сыграет Депп в сериале, на данный момент не сообщается.

The Weeknd стал продюсером и соавтором сюжета шоу вместе с создателем фильма «Эйфория» Сэмом Левинсоном. Дата премьеры будет названа позднее.