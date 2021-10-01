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1 октября 2021, новость

Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney

Актриса и студия достигли соглашения и продолжат сотрудничество
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Американская актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с компанией Disney, разразившийся после выхода фильма «Черная вдова». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на студию.

Сообщается, что Йоханссон и студия достигли соглашения​​​. Однако подробности сделки не разглашаются. Слова председателя Disney Studios Алана Бергмана приводит американский телеканал CNBC:

Новость
Disney задумал разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Я очень рад, что мы смогли прийти к взаимному соглашению со Скарлетт Йоханссон относительно «Черной вдовы». Мы ценим ее вклад в кинематографическую Вселенную Marvel и с нетерпением ожидаем совместной работы над рядом предстоящих проектов, включая диснеевскую «Башню ужаса».

В июле Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

6.5
Черная Вдова
2021/США16+боевикприключенияфантастика
Моя оценка

Позднее сообщалось, что Disney после скандала с Йоханссон намерен пересмотреть типовые контракты с актерами, сделав упор на стриминговые сервисы.

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