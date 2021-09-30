Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Криминальный сериал «Закон и порядок» спустя 11 лет вернется на телевизионные экраны на канале NBC. О съемках 21-го сезона оригинального шоу в среду со ссылкой на заявление продюсера Дика Вульфа сообщила телекомпания ABC. Вульф сказал:
В жизни лишь некоторые вещи позволяют мечтам сбыться. Это [возвращение сериала] — мой случай.
Как сообщает продюсер, сюжет будет придерживаться своего классического формата, в котором основное внимание уделяется полицейским, расследующим преступления, и прокурорам, которые ведут дела в суде.
Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.
«Закон и порядок» выходил в телеэфир с 1990 по 2010 год. В нем снимались Сэм Уотерстон, Джерри Орбак, Стивен Хилл и другие. Успех шоу породил целую франшизу под названием «Закон и порядок» — спин-оффы, полнометражные фильмы, видеоигры, а также международные адаптации. Сериал получил множество различных премий, в том числе и «Эмми» как лучший драматический сериал.