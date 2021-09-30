Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя

Кадр из сериала «Закон и порядок: Суд присяжных» | Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Криминальный сериал «Закон и порядок» спустя 11 лет вернется на телевизионные экраны на канале NBC. О съемках 21-го сезона оригинального шоу в среду со ссылкой на заявление продюсера Дика Вульфа сообщила телекомпания ABC. Вульф сказал:

В жизни лишь некоторые вещи позволяют мечтам сбыться. Это [возвращение сериала] — мой случай.

Как сообщает продюсер, сюжет будет придерживаться своего классического формата, в котором основное внимание уделяется полицейским, расследующим преступления, и прокурорам, которые ведут дела в суде.

Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.