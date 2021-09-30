Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 сентября 2021, новость

Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя

Стало известно о съемках 21-го сезона «Закона и порядка»
Кадр из сериала «Закон и порядок: Суд присяжных» | Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Криминальный сериал «Закон и порядок» спустя 11 лет вернется на телевизионные экраны на канале NBC. О съемках 21-го сезона оригинального шоу в среду со ссылкой на заявление продюсера Дика Вульфа сообщила телекомпания ABC. Вульф сказал:

В жизни лишь некоторые вещи позволяют мечтам сбыться. Это [возвращение сериала] — мой случай.

Как сообщает продюсер, сюжет будет придерживаться своего классического формата, в котором основное внимание уделяется полицейским, расследующим преступления, и прокурорам, которые ведут дела в суде.

Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.

7.2
Закон и порядок
1990/США16+драмакриминалтриллердетектив
Моя оценка

«Закон и порядок» выходил в телеэфир с 1990 по 2010 год. В нем снимались Сэм Уотерстон, Джерри Орбак, Стивен Хилл и другие. Успех шоу породил целую франшизу под названием «Закон и порядок» — спин-оффы, полнометражные фильмы, видеоигры, а также международные адаптации. Сериал получил множество различных премий, в том числе и «Эмми» как лучший драматический сериал.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Закон и порядок
Шварценеггер и ДеВито снимутся в «Близнецах» 33 года спустя
Умер звезда «Полицейской академии»
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Басков стал ведущим легендарного шоу
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла
В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»
«Друзья» или Lost: продолжений каких сериалов вы хотите? Опрос
Звезды «Друзей» пообещали, что больше не воссоединятся на экране
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел
19-летняя звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе
Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 45
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Путин предложил ввести уроки кино в школах
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Названа самая узнаваемая киноцитата
Мэттью Макконахи — 51: лучшие роли главного красавчика Голливуда
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»
Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи
Новые трейлеры
Энканто
Дублированный трейлер
Ледяной демон
Трейлер
Викинги: Вальхалла
Тизер (англ. с рус. суб.)
Очень странные дела
Тизер (англ.)
Ведьмак
Трейлер (дубл.)
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Трейлер (англ.)
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Дублированный трейлер
Казнь
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Зараженная коронавирусом россиянка родила в состоянии комы Медики сделали кесарево сечение
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь