87-летний Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука

Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

Он заявил: «Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу».

Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность. Александр Ширвиндт

Ширвиндт уточнил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.