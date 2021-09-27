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27 сентября 2021, новость

87-летний Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука

Возглавлявший Театр сатиры народный артист отметил, что уже написал заявление
Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

Он заявил: «Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу».

Новость
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность.
Александр Ширвиндт

Ширвиндт уточнил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

Артист добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. «Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы — прим. ТАСС), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — сказал Александр Ширвиндт.

Александр Ширвиндт — актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Известен ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», сериале «12 стульев».

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